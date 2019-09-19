Для України Міжнародний валютний фонд пропонує найбільш невигідні умови кредитування.
Дивися повний текст В Раді назвали умови кредитування МВФ України \"найневигіднішими\".
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Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:22
В Раді назвали умови кредитування МВФ України...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Раді назвали умови кредитування МВФ України \"найневигіднішими\".
Додано: П'ят 20 вер, 2019 21:22
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