У п'ятницю просідання валютних котирувань продовжилося, а самі торги пройшли дуже цікаво.
Дивися повний текст Міжбанк: Нацбанк намагався рятувати долар.
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Додано: Суб 21 вер, 2019 07:22
Міжбанк: Нацбанк намагався рятувати долар
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: Нацбанк намагався рятувати долар.
Додано: Суб 21 вер, 2019 09:51
Тоесть, все все к тому что бы доллар дешевел, а НБУ этого не хочет и делает всё, чтоб он только рос.
Вам не кажется что с НБУ нужно что то делать?
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