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Міжбанк: Нацбанк
намагався рятувати долар

Міжбанк: Нацбанк намагався рятувати долар
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 07:22

Міжбанк: Нацбанк намагався рятувати долар

Пропонуємо до обговорення:
У п'ятницю просідання валютних котирувань продовжилося, а самі торги пройшли дуже цікаво.

Дивися повний текст Міжбанк: Нацбанк намагався рятувати долар.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 07:28

Экономически обоснованный курс 18
svetlanamalarcuk88
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 09:51

Тоесть, все все к тому что бы доллар дешевел, а НБУ этого не хочет и делает всё, чтоб он только рос.

Вам не кажется что с НБУ нужно что то делать?
jenyba94
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 12:19

С чего Вы взяли 18? Согласен, с НБУ нужно что-то делать: он должен активнее сопротивляться проседанию доллара.
denis_shirman
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 18:15

реальный экономически обоснованный курс уже за 30
75stasstas75
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