Більшість хвилює питання, як довго триватиме це “свято” та чиїм коштом “бенкет”.
Дивися повний текст Іван Барсенко: рекордне зміцнення гривні. Тенденція чи виняток?.
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Додано: Суб 21 вер, 2019 09:02
Іван Барсенко: рекордне зміцнення гривні. Тенденція чи...
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Дивися повний текст Іван Барсенко: рекордне зміцнення гривні. Тенденція чи виняток?.
Додано: Суб 21 вер, 2019 09:02
Абсолютна більшість ніхера нікому не довіряє. А клоуна вибрали тільки через протест.
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