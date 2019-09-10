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Міністерство планує розділити Укрзалізницю на три оператори
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Додано: Суб 21 вер, 2019 10:37
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство інфраструктури планує провести реорганізацію АТ "Укрзалізниця" і розділити її на три оператори, кожен з яких буде незалежним і буде управляти конкретним напрямом: інфраструктурою, вантажними і пасажирськими перевезеннями.
Дивися повний текст Міністерство планує розділити Укрзалізницю на три оператори
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Додано: Суб 21 вер, 2019 10:37
Реформ не буде ,просто вирішили розділить пиріг.
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