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На скільки збільшилася середня зарплата українців в 2019...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 вер, 2019 13:57
Пропонуємо до обговорення:
Протягом 2019 року заробітна плата середньостатистичного українця зросла на 19,6%.
Дивися повний текст На скільки збільшилася середня зарплата українців в 2019 році (інфографіка)
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П'ят 20 вер, 2019 15:35
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