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Трудові мігранти у Польщі
хочуть вищої зарплатні -...

Трудові мігранти у Польщі хочуть вищої зарплатні -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 14:27

Трудові мігранти у Польщі хочуть вищої зарплатні -...

Пропонуємо до обговорення:
Значну більшість українців, які працюють у Польщі, не влаштовує їхня заробітна плата.

Дивися повний текст Трудові мігранти у Польщі хочуть вищої зарплатні - опитування.
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