Значну більшість українців, які працюють у Польщі, не влаштовує їхня заробітна плата.
Дивися повний текст Трудові мігранти у Польщі хочуть вищої зарплатні - опитування.
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Додано: Суб 21 вер, 2019 14:27
Трудові мігранти у Польщі хочуть вищої зарплатні -...
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Дивися повний текст Трудові мігранти у Польщі хочуть вищої зарплатні - опитування.
Додано: Суб 21 вер, 2019 17:11
Не совсем понял, о каких заробитчанах идет речь - о приглашенных специалистах с зарплатой 40+ тысяч евро или о неквалифицированных, а зачастую работающих вообще нелегально?
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