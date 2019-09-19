Значну більшість українців, які працюють у Польщі, не влаштовує їхня заробітна плата.
Дивися повний текст Трудові мігранти у Польщі хочуть вищої зарплатні - опитування.
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Додано: Суб 21 вер, 2019 14:27
Трудові мігранти у Польщі хочуть вищої зарплатні -...
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Дивися повний текст Трудові мігранти у Польщі хочуть вищої зарплатні - опитування.
Додано: Суб 21 вер, 2019 14:27
Пускай едут в Украину здесь сразу станут довольными от "гиганских" средних зарплат.
Додано: Суб 21 вер, 2019 17:11
Не совсем понял, о каких заробитчанах идет речь - о приглашенных специалистах с зарплатой 40+ тысяч евро или о неквалифицированных, а зачастую работающих вообще нелегально?
Додано: Нед 22 вер, 2019 08:30
С 1 января минималка будет 12.4 чистыми, вот их хотелки и станут реальностью.
Нормальный сварщик сейчас получает 20. Айтишники от 40(10$).
Но вообще да, сами поляки на заводах где надо работать, а не делать вид что работаешь получают сейчас 15-17 чистыми + премии, надбавки, бонусы на трудовом договоре.
А Украинцы работают в основном на гражданско-правовом и трудовой кодекс обходит их стороной.
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