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Трудові мігранти у Польщі
хочуть вищої зарплатні -...

Трудові мігранти у Польщі хочуть вищої зарплатні -...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 14:27

Трудові мігранти у Польщі хочуть вищої зарплатні -...

Пропонуємо до обговорення:
Значну більшість українців, які працюють у Польщі, не влаштовує їхня заробітна плата.

Дивися повний текст Трудові мігранти у Польщі хочуть вищої зарплатні - опитування.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 14:27

Пускай едут в Украину здесь сразу станут довольными от "гиганских" средних зарплат.
700vlad
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 17:11

  R2 написав:працівники з України розраховують у майбутньому на такі соціальні гарантії від роботодавців:
безкоштовне житло;
премії;
медичні послуги;
безкоштовний мобільний зв’язок.


Не совсем понял, о каких заробитчанах идет речь - о приглашенных специалистах с зарплатой 40+ тысяч евро или о неквалифицированных, а зачастую работающих вообще нелегально?
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 17:32

PasserBy А вы статью пробовали читать ?
s0urce
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 08:30

С 1 января минималка будет 12.4 чистыми, вот их хотелки и станут реальностью.
Нормальный сварщик сейчас получает 20. Айтишники от 40(10$).

Но вообще да, сами поляки на заводах где надо работать, а не делать вид что работаешь получают сейчас 15-17 чистыми + премии, надбавки, бонусы на трудовом договоре.

А Украинцы работают в основном на гражданско-правовом и трудовой кодекс обходит их стороной.
wild2006
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 05:48

  s0urce написав:PasserBy А вы статью пробовали читать ?


Если вы не поняли, это был сарказм.
Заставить работодателя платить более высокую зарплату и бонусы можно только в том случае, если это квалифицированный сотркдник, которого выгодно удержать у себя. А украинцев, к сожалению, берут, зачастую, не из-за высокой квалификации, а из-за низкой стимомти их тоуда
PasserBy
 
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