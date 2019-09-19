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Рада ухвалила законопроект
про скасування пайового...

Рада ухвалила законопроект про скасування пайового...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 15:56

Рада ухвалила законопроект про скасування пайового...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна рада України сьогодні у другому читанні ухвалила законопроект № 1059.

Дивися повний текст Рада ухвалила законопроект про скасування пайового внеску при будівництві.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 15:56

Интересно, подумали ли депутаты кто и за какие деньги теперь будет строить дет. сады, школы, поликлиники, больницы, парки и спорт. площадки в новых микрорайонах?
BIGor
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