Верховна рада України сьогодні у другому читанні ухвалила законопроект № 1059.
Дивися повний текст Рада ухвалила законопроект про скасування пайового внеску при будівництві.
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Додано: Суб 21 вер, 2019 15:56
Рада ухвалила законопроект про скасування пайового...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада ухвалила законопроект про скасування пайового внеску при будівництві.
Додано: Суб 21 вер, 2019 15:56
Интересно, подумали ли депутаты кто и за какие деньги теперь будет строить дет. сады, школы, поликлиники, больницы, парки и спорт. площадки в новых микрорайонах?
Додано: Суб 21 вер, 2019 19:42
BIGor
Я не знаю, что они строят на мои деньги, но почему я когда строю цех новый, должен платить до 10% от сметной стоимости "на развитие инфраструктуры"? Б...ть, дорогу мне заасфальтируйте с моих денег - так нет же, х...р тебе!!!
Додано: Нед 22 вер, 2019 09:01
Да ладно сказки рассказывать о новых цехах. Просто строительное лобби хочет больше прибыли.
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