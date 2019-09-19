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Обсяги інвестицій іноземців у держборг України від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 вер, 2019 19:12
Пропонуємо до обговорення:
Іноземні інвестори від початку 2019 року збільшили обсяги своїх інвестицій в ОВДП України у 14 разів.
Дивися повний текст Обсяги інвестицій іноземців у держборг України від початку року зросли у 14 разів
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Додано: Суб 21 вер, 2019 19:12
Форумчане, пора это безобразие обсудить!
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