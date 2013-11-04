Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції

Додано: Суб 21 вер, 2019 20:33

investorkiev написав: Vadim V написав: kingkongovets написав: как насчет запилить голосовалку по ожидаемой доходности с/х земли?

да и отдельную ветку про это уже не мешало бы стартануть имхо как насчет запилить голосовалку по ожидаемойда и отдельную ветку про это уже не мешало бы стартануть имхо

Мама вчера получила на карту за пай примерно 2500 грн. за гектар/год.

п.с. Дн-вская обл. Мама вчера получила на карту за пай примерно 2500 грн. за гектар/год.п.с. Дн-вская обл.



А эти деньги, которые сбрасываются на карту - это уже после налогов? Агрохолдинг высупает налоговым агентом? Или просто сбрасывает деньги и все? А эти деньги, которые сбрасываются на карту - это уже после налогов? Агрохолдинг высупает налоговым агентом? Или просто сбрасывает деньги и все?

Одесская область, пай довольно маленький, фактический размер 1,7гСегодня звонил спрашивал почему задерживают с оплатой сказали до конца месяца заплатят 6200грн (7% годовых в договоре указано). В прошлом году было 4500грн.Кстати как узнать что они не дурят с деньгами?Все на карту банка приходит фактических рассчетов с которых они вышли по этой сумме я не знаю.К примеру что если сумма должна была быть 7800 а мне отправили 6200, а 1600 себе прикарманили, и так с миллионов людей. Кто реально проверяет эту инфу?П.С. Кто бы ветку создал по теме как писал Кинконговец!