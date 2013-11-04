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Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 21 вер, 2019 20:33
investorkiev написав: Vadim V написав: kingkongovets написав:
как насчет запилить голосовалку по ожидаемой доходности с/х земли?
да и отдельную ветку про это уже не мешало бы стартануть имхо
Мама вчера получила на карту за пай примерно 2500 грн. за гектар/год.
п.с. Дн-вская обл.
А эти деньги, которые сбрасываются на карту - это уже после налогов? Агрохолдинг высупает налоговым агентом? Или просто сбрасывает деньги и все?
Одесская область, пай довольно маленький, фактический размер 1,7г
Сегодня звонил спрашивал почему задерживают с оплатой сказали до конца месяца заплатят 6200грн (7% годовых в договоре указано). В прошлом году было 4500грн.
Кстати как узнать что они не дурят с деньгами?
Все на карту банка приходит фактических рассчетов с которых они вышли по этой сумме я не знаю.
К примеру что если сумма должна была быть 7800 а мне отправили 6200, а 1600 себе прикарманили, и так с миллионов людей. Кто реально проверяет эту инфу?
П.С. Кто бы ветку создал по теме как писал Кинконговец!
Востаннє редагувалось vladus17
в Суб 21 вер, 2019 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Суб 21 вер, 2019 20:35
6200 в месяц или в год?
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Карем
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Додано: Суб 21 вер, 2019 20:38
Карем написав:
6200 в месяц или в год?
год,нема таких цен в месяц за такой пай
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Мизантрóп
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Додано: Суб 21 вер, 2019 20:41
Мизантрóп написав: Карем написав:
6200 в месяц или в год?
год,нема таких цен в месяц за такой пай
ну я вот переспросил т.к. тоже помню что за год
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Карем
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Додано: Суб 21 вер, 2019 20:45
vladus17 написав:
Одесская область, пай довольно маленький, фактический размер 1,7г
Сегодня звонил спрашивал почему задерживают с оплатой сказали до конца месяца заплатят 6200грн (7% годовых в договоре указано)..
т.е. 1га =52000грн.. 2куе
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Клаус
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Додано: Суб 21 вер, 2019 20:50
Клаус написав: vladus17 написав:
Одесская область, пай довольно маленький, фактический размер 1,7г
Сегодня звонил спрашивал почему задерживают с оплатой сказали до конца месяца заплатят 6200грн (7% годовых в договоре указано)..
т.е. 1га =52000грн.. 2куе
Как вы вышли по этой сумме?
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vladus17
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Додано: Суб 21 вер, 2019 20:52
Спасибо огромнейшее!
Да наверное в рабочее время надо делать, а то я только что попробовал и Приват не выдал ключ.
После того как получу ключ и залогинюсь в электронный кабинет что там искать нужно будет дальше, скажите пожалйуста?
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vladus17
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Додано: Суб 21 вер, 2019 20:54
vladus17 написав: Клаус написав: vladus17 написав:
Одесская область, пай довольно маленький, фактический размер 1,7г
Сегодня звонил спрашивал почему задерживают с оплатой сказали до конца месяца заплатят 6200грн (7%
годовых в договоре указано)..
т.е. 1га =52000грн.. 2куе
Как вы вышли по этой сумме?
6200/0,07
/1,7
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Клаус
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Додано: Суб 21 вер, 2019 20:57
Клаус написав:
т.е. 1га =52000грн.. 2куе
Как вы вышли по этой сумме?[/quote]
6200/0,07
/1,7
[/quote]
Понял, спасибо. Что же это выходит что он за год подорожал с 37800 до 52000?
В прошлом году было 4500 под те же 7 годовых тот же 1,7г
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vladus17
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Додано: Суб 21 вер, 2019 21:18
сколько по вашим прогнозам будет стоить 1 га земли, например в Киевской области, после открытия рынка земли?
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investorkiev
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