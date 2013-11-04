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Ринок землі: продаж,
оренда, спекуляції

Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #12>

Очікуваний дохід с/г земель, за га, чистими, за рік

Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 7 5 1
- до 3 000 грн
0
0
- 3001 - 3500 грн
0
0
- 3501 - 4000 грн
0
0
- 4001 - 4500 грн
0
0
- 4501 - 5000 грн
0
0
- 5000 - 7000 грн
0
0
- більше 7000 грн
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:33

Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції

  investorkiev написав:
  Vadim V написав:
  kingkongovets написав:как насчет запилить голосовалку по ожидаемой доходности с/х земли?
да и отдельную ветку про это уже не мешало бы стартануть имхо

Мама вчера получила на карту за пай примерно 2500 грн. за гектар/год.
п.с. Дн-вская обл.


А эти деньги, которые сбрасываются на карту - это уже после налогов? Агрохолдинг высупает налоговым агентом? Или просто сбрасывает деньги и все?


Одесская область, пай довольно маленький, фактический размер 1,7г
Сегодня звонил спрашивал почему задерживают с оплатой сказали до конца месяца заплатят 6200грн (7% годовых в договоре указано). В прошлом году было 4500грн.
Кстати как узнать что они не дурят с деньгами?
Все на карту банка приходит фактических рассчетов с которых они вышли по этой сумме я не знаю.
К примеру что если сумма должна была быть 7800 а мне отправили 6200, а 1600 себе прикарманили, и так с миллионов людей. Кто реально проверяет эту инфу?

П.С. Кто бы ветку создал по теме как писал Кинконговец!
Востаннє редагувалось vladus17 в Суб 21 вер, 2019 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

6200 в месяц или в год?
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:38

  Карем написав:6200 в месяц или в год?

год,нема таких цен в месяц за такой пай
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:41

  Мизантрóп написав:
  Карем написав:6200 в месяц или в год?

год,нема таких цен в месяц за такой пай

ну я вот переспросил т.к. тоже помню что за год
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Карем
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:45

  vladus17 написав:Одесская область, пай довольно маленький, фактический размер 1,7г
Сегодня звонил спрашивал почему задерживают с оплатой сказали до конца месяца заплатят 6200грн (7% годовых в договоре указано)..

т.е. 1га =52000грн.. 2куе
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:50

  Клаус написав:
  vladus17 написав:Одесская область, пай довольно маленький, фактический размер 1,7г
Сегодня звонил спрашивал почему задерживают с оплатой сказали до конца месяца заплатят 6200грн (7% годовых в договоре указано)..

т.е. 1га =52000грн.. 2куе

Как вы вышли по этой сумме?
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:52

  Мизантрóп написав:vladus17 viewtopic.php?p=4002134#p4002134 в рабвремя

Спасибо огромнейшее!
Да наверное в рабочее время надо делать, а то я только что попробовал и Приват не выдал ключ.

После того как получу ключ и залогинюсь в электронный кабинет что там искать нужно будет дальше, скажите пожалйуста?
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:54

  vladus17 написав:
  Клаус написав:
  vladus17 написав:Одесская область, пай довольно маленький, фактический размер 1,7г
Сегодня звонил спрашивал почему задерживают с оплатой сказали до конца месяца заплатят 6200грн (7% годовых в договоре указано)..

т.е. 1га =52000грн.. 2куе

Как вы вышли по этой сумме?

6200/0,07/1,7
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 20:57

  Клаус написав:т.е. 1га =52000грн.. 2куе

Как вы вышли по этой сумме?[/quote]
6200/0,07/1,7[/quote]
Понял, спасибо. Что же это выходит что он за год подорожал с 37800 до 52000?
В прошлом году было 4500 под те же 7 годовых тот же 1,7г
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Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 21:18

Рынок земли: продажа, аренда, спекуляции

сколько по вашим прогнозам будет стоить 1 га земли, например в Киевской области, после открытия рынка земли?
investorkiev
 
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