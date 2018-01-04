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рынок земли: продажа,
аренда, спекуляции

рынок земли: продажа, аренда, спекуляции
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 21:18

рынок земли: продажа, аренда, спекуляции

сколько по вашим прогнозам будет стоить 1 га земли, например в Киевской области, после открытия рынка земли?
investorkiev
 
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