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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 вер, 2019 21:18
рынок земли: продажа, аренда, спекуляции
сколько по вашим прогнозам будет стоить 1 га земли, например в Киевской области, после открытия рынка земли?
Додано: Суб 21 вер, 2019 21:25
Re: рынок земли: продажа, аренда, спекуляции
-- спросил Остап. -- Только подсчитайте все.
-- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
-- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо.
-- Ладно, - сказал Остап, получите пятьдесят тысяч.
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