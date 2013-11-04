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Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 21 вер, 2019 21:25
-- спросил Остап. -- Только подсчитайте все.
-- Сто рублей, - ответил Балаганов, с сожалением отрываясь от хлеба с колбасой.
-- Да нет, вы меня не поняли. Не на сегодняшний день, а вообще. Для счастья. Ясно? Чтобы вам было хорошо на свете.
Балаганов долго думал, несмело улыбаясь, и, наконец, объявил, что для полного счастья ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо.
-- Ладно, - сказал Остап, получите пятьдесят тысяч.
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Мизантрóп
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Додано: Суб 28 вер, 2019 22:06
Кто еще не получил деньги за аренду земляного пая в этом году?
Интересно почему задерживают выплаты. В прошлом году было в середине Мая.
Может изза курса доллара?
Какие граничные сроке по выплатам? (лень договор искать)
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vladus17
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Додано: Суб 28 вер, 2019 22:12
Да, это слезы просто. В Луганской области 2-8 тыщ гривен в год за 7-10 гектаров наилучшей земли с рекордными урожаями.
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hxbbgaf
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Додано: Нед 29 вер, 2019 11:35
hxbbgaf написав:
Да, это слезы просто. В Луганской области 2-8 тыщ гривен в год за 7-10 гектаров наилучшей земли с рекордными урожаями.
Сегодня зашли 6200грн за 1,7г Одесская обл! Минус комиссия банка за перевод.
Скажите, вы проверяете отчетность в електронном кабинете? Может вас дурят.
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vladus17
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yama
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