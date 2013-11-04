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Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 30 вер, 2019 15:29
agros
Сориентируйте, пожалуйста, по цене 11-ти гектаров ОСГ на границе села Мотыжин. Нужно разойтись с товарищем деньгами.
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gonchik74
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Додано: Пон 30 вер, 2019 15:52
gonchik74 написав:
Нужно разойтись с товарищем деньгами.
в чью пользу лепить расход?
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.https://send.monobank.com.ua/FpjJUyBU?amount=666&text=
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Мизантрóп
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Додано: Пон 30 вер, 2019 16:19
gonchik74 написав:
Сориентируйте, пожалуйста, по цене 11-ти гектаров ОСГ на границе села Мотыжин. Нужно разойтись с товарищем деньгами.
При оценке Вашей земли необходимо учитывать множество доп.факторов и специфику региона.Я за максимально высокую цену на землю!!!
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vladus17
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Додано: Пон 30 вер, 2019 17:02
vladus17 написав:
Это все за 2018. За землю ничего! Что не так я делаю?
Попробуйте за 2 квартала 2019.
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agros
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Додано: Пон 30 вер, 2019 17:42
agros написав: vladus17 написав:
Это все за 2018. За землю ничего! Что не так я делаю?
Попробуйте за 2 квартала 2019.
Именно нужно за квартал указывать? А то я просто указал с 1квартала 2018 по 4 квартал 2018 до этого (на фото видно).
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Додано: Пон 30 вер, 2019 17:48
vladus17 написав:
Именно нужно за квартал указывать? А то я просто указал с 1квартала 2018 по 4 квартал 2018 до этого (на фото видно).
Нет.Бывает предприятия "показывают" выплату орендной платы в следующем периоде.
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