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Ринок землі: продаж,
оренда, спекуляції

Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 6789

Очікуваний дохід с/г земель, за га, чистими, за рік

Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції 4.2 5 15
- до 3 000 грн
27%
4
- 3001 - 3500 грн
7%
1
- 3501 - 4000 грн
7%
1
- 4001 - 4500 грн
13%
2
- 4501 - 5000 грн
7%
1
- 5000 - 7000 грн
7%
1
- більше 7000 грн
33%
5
Всього голосів : 15
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 10:26

Re: Ринок землі: продаж, оренда, спекуляції

Вітаю. Щось гілка занепала... Але можливо спеціалісти є? Може хто знає або стикався з такими моментами. Є земля при дорозі, десь 3-5 сотин, на якій стоїть велика радянська будова-знак межі району, кадастрового номеру нема. Кругом цього клаптику землі - моя земля. А того району, що показує знак, вже немає після нового поділу, тож той знак вже взагалі не потрібен. То до кого звертатися, щоб викупити/орендувати дану землю? Бо є плани на будівництво комерції
The_Rebel
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  #<1 ... 6789
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