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Запуск 5G в Україні: Федоров
розповів про перспективи...

Запуск 5G в Україні: Федоров розповів про перспективи...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2019 23:47

Запуск 5G в Україні: Федоров розповів про перспективи...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр вважає, що для початку слід розібратися з 3G-4G інтернетом.

Дивися повний текст Запуск 5G в Україні: Федоров розповів про перспективи введення мережі.
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