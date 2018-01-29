Науковці і кліматичні активісти критикують британського авіаперевізника easyJet за запуск найкоротшого внутрішнього рейсу.
Дивися повний текст Британську авіакомпанію розкритикували за найкоротший внутрішній рейс.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 01:59
Британську авіакомпанію розкритикували за найкоротший...
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Дивися повний текст Британську авіакомпанію розкритикували за найкоротший внутрішній рейс.
Додано: Нед 22 вер, 2019 01:59
Додано: Нед 22 вер, 2019 20:13
400 км - это довольно значительное расстояние и в Европе таких рейсов десятки... кстати самый короткий рейс в Европе чуть больше 2,5 километров и длится всего 2 минуты — это полёт между двумя Оркнейскими островами к северу от Шотландии: Вестрей и Папа Вестрей...
Додано: Пон 23 вер, 2019 00:02
400 км по трасі їхати 3,5-4години. Літаком - той же час - приїхати в аеропорт за 2 години до вильоту, потім з другого аеропорту добратись в місто
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