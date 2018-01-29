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Британську авіакомпанію
розкритикували за найкоротший...

Британську авіакомпанію розкритикували за найкоротший...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 01:59

Британську авіакомпанію розкритикували за найкоротший...

Пропонуємо до обговорення:
Науковці і кліматичні активісти критикують британського авіаперевізника easyJet за запуск найкоротшого внутрішнього рейсу.

Дивися повний текст Британську авіакомпанію розкритикували за найкоротший внутрішній рейс.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 01:59

Однако ученые-климатологи раскритиковали...


100% это были "британские" ученые.
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 20:13

400 км - это довольно значительное расстояние и в Европе таких рейсов десятки... кстати самый короткий рейс в Европе чуть больше 2,5 километров и длится всего 2 минуты — это полёт между двумя Оркнейскими островами к северу от Шотландии: Вестрей и Папа Вестрей...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 00:02

400 км по трасі їхати 3,5-4години. Літаком - той же час - приїхати в аеропорт за 2 години до вильоту, потім з другого аеропорту добратись в місто
dinozavrik
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 07:45

  dinozavrik написав:400 км по трасі їхати 3,5-4години. Літаком - той же час - приїхати в аеропорт за 2 години до вильоту, потім з другого аеропорту добратись в місто


Такси-самолет-такси куда удобнее, чем 4 часа на трассе + возможный головняк с парковкой
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