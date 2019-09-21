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Hyperloop в Україні
не буде, - Криклій

Hyperloop в Україні не буде, - Криклій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 05:03

Hyperloop в Україні не буде, - Криклій

Пропонуємо до обговорення:
Новий міністр інфраструктури України Владислав Криклій назвав абсурдною ідею будівництва Hyperloop в Україні.

Дивися повний текст Hyperloop в Україні не буде, - Криклій.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 05:04

как же так. я так надеялся покататься на украинском гиперлупе от омельяна. какая досада. :cry: :shock: :mrgreen:
Alex2007
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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