Новий міністр інфраструктури України Владислав Криклій назвав абсурдною ідею будівництва Hyperloop в Україні.
Дивися повний текст Hyperloop в Україні не буде, - Криклій.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 вер, 2019 05:03
Hyperloop в Україні не буде, - Криклій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Hyperloop в Україні не буде, - Криклій.
Додано: Нед 22 вер, 2019 05:04
как же так. я так надеялся покататься на украинском гиперлупе от омельяна. какая досада.
|