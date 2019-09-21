Новий міністр інфраструктури України Владислав Криклій назвав абсурдною ідею будівництва Hyperloop в Україні.
Дивися повний текст Hyperloop в Україні не буде, - Криклій.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 05:03
Hyperloop в Україні не буде, - Криклій
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Hyperloop в Україні не буде, - Криклій.
Додано: Нед 22 вер, 2019 05:04
как же так. я так надеялся покататься на украинском гиперлупе от омельяна. какая досада.
Додано: Нед 22 вер, 2019 10:14
Абсурдно в XXI столітті будувати інфраструктуру за технологіями XIX століття, удосконаленими в XX. Мені здавалася реалізація ідеї Омеляна малоймовірною, але щиро бажав успіху. Коли ми відстаємо на десятиліття, якщо йти протореними стежками, відстань не скорочуватиметься. Треба зріза́ти кути і йти на випередження, переступати проміжні ланки, тим більше, що на той проект не планувалися бюджетні кошти. Сподіваюся, проект матиме якесь продовження як приватна ініціатива...
Додано: Нед 22 вер, 2019 14:26
Ну если им не нужны бюджетные деньги и проект частная инициатива - то и пусть себе развиваются без поддержки министра.
Только всё это так, от рогатого. Ясно-понятно, что украинский проект был под попил бюджетного бабла, и пустого пиара (весьма смешного для разумных людей) министра Омеляна.
Теперь уже точно не вернусь
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