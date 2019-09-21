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Hyperloop в Україні
не буде, - Криклій

Hyperloop в Україні не буде, - Криклій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 05:03

Hyperloop в Україні не буде, - Криклій

Пропонуємо до обговорення:
Новий міністр інфраструктури України Владислав Криклій назвав абсурдною ідею будівництва Hyperloop в Україні.

Дивися повний текст Hyperloop в Україні не буде, - Криклій.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 05:04

как же так. я так надеялся покататься на украинском гиперлупе от омельяна. какая досада. :cry: :shock: :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 10:14

Абсурдно в XXI столітті будувати інфраструктуру за технологіями XIX століття, удосконаленими в XX. Мені здавалася реалізація ідеї Омеляна малоймовірною, але щиро бажав успіху. Коли ми відстаємо на десятиліття, якщо йти протореними стежками, відстань не скорочуватиметься. Треба зріза́ти кути і йти на випередження, переступати проміжні ланки, тим більше, що на той проект не планувалися бюджетні кошти. Сподіваюся, проект матиме якесь продовження як приватна ініціатива...
pavlo_boiko
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 14:26

  pavlo_boiko написав: тим більше, що на той проект не планувалися бюджетні кошти. Сподіваюся, проект матиме якесь продовження як приватна ініціатива...


Ну если им не нужны бюджетные деньги и проект частная инициатива - то и пусть себе развиваются без поддержки министра.
Только всё это так, от рогатого. Ясно-понятно, что украинский проект был под попил бюджетного бабла, и пустого пиара (весьма смешного для разумных людей) министра Омеляна.
Теперь уже точно не вернусь
Shram
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 15:38

  pavlo_boiko написав:Абсурдно в XXI столітті будувати інфраструктуру за технологіями XIX століття, удосконаленими в XX. Мені здавалася реалізація ідеї Омеляна малоймовірною, але щиро бажав успіху. Коли ми відстаємо на десятиліття, якщо йти протореними стежками, відстань не скорочуватиметься. Треба зріза́ти кути і йти на випередження, переступати проміжні ланки, тим більше, що на той проект не планувалися бюджетні кошти. Сподіваюся, проект матиме якесь продовження як приватна ініціатива...

В той час, коли не можуть добудувати міст через Дніпро. Про метро на Троєщину вже навіть не згадують. А ви пишите про технологію, яка тільки на етапі впровадження. Інвестор повинен бути впевнений в тому що його кошти повернуться з відсотками, але це не про Україну...
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 16:55

  cannabis_ua написав:
  pavlo_boiko написав:Абсурдно в XXI столітті будувати інфраструктуру за технологіями XIX століття, удосконаленими в XX. Мені здавалася реалізація ідеї Омеляна малоймовірною, але щиро бажав успіху. Коли ми відстаємо на десятиліття, якщо йти протореними стежками, відстань не скорочуватиметься. Треба зріза́ти кути і йти на випередження, переступати проміжні ланки, тим більше, що на той проект не планувалися бюджетні кошти. Сподіваюся, проект матиме якесь продовження як приватна ініціатива...

В той час, коли не можуть добудувати міст через Дніпро. Про метро на Троєщину вже навіть не згадують. А ви пишите про технологію, яка тільки на етапі впровадження. Інвестор повинен бути впевнений в тому що його кошти повернуться з відсотками, але це не про Україну...



какой там частный проект? Метро, мосты? Уже все увидели как они капитально реконструируют мосты, на свежем примере Днепра, где дыры забили досками и залили монтажной пеной. Почему то подозреваю, что и в Киеве "новый" мост на Троещину, который больше 25 лет назад начали строить, местами уже надо реконструировать.

А с таким мировоззрением нового министра можно сразу закрывать лавочку, "кина не будет" :roll:
EKO
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 17:58

  Alex2007 написав:как же так. я так надеялся покататься на украинском гиперлупе от омельяна. какая досада. :cry: :shock: :mrgreen:

Теперь поедешь в Лас-Нью-Хер (от слуги народа) играть в рулетку :D
sergnemo68
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 20:05

"идея, мягко говоря,абсурдна" - на этот абсурд уже были потрачены какие-то бюджетные деньги, так что было бы неплохо что бы предыдущий министр их вернул в бюджет...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 08:10

Така ж абсурдна, як запустити електромобіль на Марс, а ракету посадити на плавучу платформу в океані. Понапридумують тут!
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