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Муніципалітет у Данії запроваджує
чотириденний робочий...

Муніципалітет у Данії запроваджує чотириденний робочий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 08:05

Муніципалітет у Данії запроваджує чотириденний робочий...

Пропонуємо до обговорення:
Муніципалітет Одшерред стане першим місцевим органом влади в Данії, який запровадить чотириденний робочий тиждень для своїх працівників.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 08:05

Если у них так мало работы то надо сокращать персонал.
wild2006
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 08:50

  wild2006 написав:Если у них так мало работы то надо сокращать персонал.

Умник? :mrgreen:
BIGor
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