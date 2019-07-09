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Муніципалітет у Данії запроваджує чотириденний робочий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 08:05
Пропонуємо до обговорення:
Муніципалітет Одшерред стане першим місцевим органом влади в Данії, який запровадить чотириденний робочий тиждень для своїх працівників.
Дивися повний текст Муніципалітет у Данії запроваджує чотириденний робочий тиждень
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R2
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Додано: Нед 22 вер, 2019 08:05
Если у них так мало работы то надо сокращать персонал.
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wild2006
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Додано: Нед 22 вер, 2019 08:50
wild2006 написав:
Если у них так мало работы то надо сокращать персонал.
Умник?
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BIGor
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Кузя