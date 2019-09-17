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Герус сказав, коли українці отримають платіжки зі...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 вер, 2019 08:38
Пропонуємо до обговорення:
Герус зауважив, що цього було досягнуто, зокрема, завдяки конкуренції на ринку.
Дивися повний текст Герус сказав, коли українці отримають платіжки зі зниженими цінами на газ
.
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