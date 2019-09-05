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Кияни зможуть заощадити на
опаленні за допомогою смартфона

Кияни зможуть заощадити на опаленні за допомогою смартфона
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 11:09

Кияни зможуть заощадити на опаленні за допомогою смартфона

Пропонуємо до обговорення:
У будинках замінили центральні теплові пункти на індивідуальні з можливістю регулювання.

Дивися повний текст Кияни зможуть заощадити на опаленні за допомогою смартфона.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 11:09

Что за бред я только что прочёл? Какие жители смогут с помощью смартфона управлять ИТП своего дома? Неужели в ПО, управляющем ИТП, встроена голосовалка для внесения корректировок в настройки?
summacut
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 11:33

Re: Кияни зможуть заощадити на опаленні за допомогою смартфо

давать жильцам право самим НЕ автоматически крутить что-то очень плохая идея у нас ИТП ( как тут выразились) меньше 10 квартир и не могут прийти к согласию некоторые готовы сидеть дома в куртках и спать в куртках лишь бы не платить за отопление - берут ключи бегают и закрывают заслонку, другие находяться дома целый день с детьми которые лазают по полу и хотят днем +25 на полу ...они потом бегают открывают заслонку ... плюс есть квартиры внутри дома, а есть угловые ! Но само собой те кто готов спать в куртках и валенках НЕ готовы ( особенно за свой счет) поставить себе краники на свои ответвления батареи от стояка, Я им так и говорю вам жарко хотите экономить поставьте себе на СВОЮ батарею краник ( от стояка ответвление) и делайте с ним что хотите ... Но нет же ж как это я буду экономить, а сосед греться а платить будем по серединке. Даже тем кому ЖАРКО бегут закрывать вентиль, но не ставят себе краник\вентиль на свои батареи ведь сварщику заплати по грубо $10 за батарею и грубо по $10 за краник - проще открыть форточку или сбегать прикрутить общий вентиль ....
Только автоматизированно ! только с принудительной установкой краников на все индивидуальные батареи ! толерантность нашего народа равна НУЛЬЮ даже к своим же соплеменникам !
21грн=$1 ,а потом 32-36
yama
 
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