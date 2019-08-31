Huawei показала на презентації нові «розумні» годинники - WATCH GT 2.
Дивися повний текст Huawei представила розумний годинник з автономністю до двох тижнів (фото).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 вер, 2019 11:52
Huawei представила розумний годинник з автономністю до...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Huawei представила розумний годинник з автономністю до двох тижнів (фото).
Додано: Нед 22 вер, 2019 11:52
ждем обзоров ...интересует
1) как оно считает дневной сон
2) различает ли стили плаванья
3) если ли возможность задать размер басейна
4) как оно меряет плаванье
5) как оно меряет велоспорт
6) имеет ли встроенный датчик GPS
если половины из этого нету то это очередной бесполезный кусок пластмассы с металом
Додано: Нед 22 вер, 2019 12:04
1) если сон непродолжительный, то пишет, что дремал столько-то, но суммарно все учитывается в табе "сон за сутки" (это в приложении в телефоне видна такая детализация).
6) имеет
https://www.booking.com/s/52_6/brx0al71 - получите 15 евро после того, как отдохнете, забронировав отель или другое жильё по данной ссылке.
Это плата вам за пользование данным сервисом. Всем позитивных впечатлений!
|