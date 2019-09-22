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Менеджер для сайта о животных

Менеджер для сайта о животных
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 18:43

Менеджер для сайта о животных

Добрый день.
Сайт о кошках и котах https://catmolly.com/ ищет менеджера по работе с клиентами и поиска новых клиентов (холодные звонки)

Условия - работа за процент. Работа удаленно.
Все детали в личной переписке.
Отправляйте свое резюме на почту: molly@catmolly.com c пометкой "менеджер".
Andrey14
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