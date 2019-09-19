RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чому українці звільняються з
роботи: назвали причини...

Чому українці звільняються з роботи: назвали причини...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 18:53

Чому українці звільняються з роботи: назвали причини...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні 60% людей змінюють свою роботу через низький рівень заробітної плати.

Дивися повний текст Чому українці звільняються з роботи: назвали причини (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90967
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 18:53

А вы в курсе что в Украине забастовки профсоюзов запрещены?
alex7gk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 89
З нами з: 18.11.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Герус сказав, коли українці отримають платіжки зі...
R2 » Нед 22 вер, 2019 08:38
0 49
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 вер, 2019 08:38
R2
В Раді назвали умови кредитування МВФ України...
R2 » П'ят 20 вер, 2019 21:22
1 87
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 вер, 2019 21:22
moveton
Українці отримають безвіз ще в одну країну
R2 » Чет 19 вер, 2019 17:37
6 297
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 вер, 2019 19:40
Джон

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.