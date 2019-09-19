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Чому українці звільняються з роботи: назвали причини...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 вер, 2019 18:53
Пропонуємо до обговорення:
В Україні 60% людей змінюють свою роботу через низький рівень заробітної плати.
Дивися повний текст Чому українці звільняються з роботи: назвали причини (інфографіка)
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R2
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Додано: Нед 22 вер, 2019 18:53
А вы в курсе что в Украине забастовки профсоюзов запрещены?
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alex7gk
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Джон