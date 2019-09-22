В Україні 60% людей змінюють свою роботу через низький рівень заробітної плати.
Дивися повний текст Чому українці звільняються з роботи: назвали причини (інфографіка).
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Додано: Нед 22 вер, 2019 18:53
Чому українці звільняються з роботи: назвали причини...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому українці звільняються з роботи: назвали причини (інфографіка).
Додано: Пон 23 вер, 2019 13:46
А толку с повышений минималки, если цены растут быстрее зп, и с каждым повышением, пенсионерам тех копеек что им платят не хватает вообще
Додано: Пон 23 вер, 2019 17:12
Re: Чому українці звільняються з роботи: назвали причини...
А где тут про пенсионеров? Тут про работу. Пенсионеры и за +30% поголовно и с удовольствием сменят пенсионный фонд. Только почему-то никто им этого не предлагает.
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