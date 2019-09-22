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Чому українці звільняються з
роботи: назвали причини...

Чому українці звільняються з роботи: назвали причини...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 18:53

Чому українці звільняються з роботи: назвали причини...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні 60% людей змінюють свою роботу через низький рівень заробітної плати.

Дивися повний текст Чому українці звільняються з роботи: назвали причини (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 18:53

А вы в курсе что в Украине забастовки профсоюзов запрещены?
alex7gk
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:46

А толку с повышений минималки, если цены растут быстрее зп, и с каждым повышением, пенсионерам тех копеек что им платят не хватает вообще
sorokinkolya777
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 17:12

Re: Чому українці звільняються з роботи: назвали причини...

А где тут про пенсионеров? Тут про работу. Пенсионеры и за +30% поголовно и с удовольствием сменят пенсионный фонд. Только почему-то никто им этого не предлагает.
moveton
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