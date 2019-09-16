RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В 2020 році експерти очікують
на нову хвилю трудової...

В 2020 році експерти очікують на нову хвилю трудової...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 20:51

В 2020 році експерти очікують на нову хвилю трудової...

Пропонуємо до обговорення:
Через те, що з 2020 року відкривається ринок працевлаштування з Німеччиною, ймовірно зросте рівень трудової міграції в Україні.

Дивися повний текст В 2020 році експерти очікують на нову хвилю трудової міграції.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90969
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 20:51

Отправлял тещу в Германию,в гости,
Подъехало шесть автобусов,в одно и то же время... Все битком Щецин....
saweliy722
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21
З нами з: 10.08.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:01

В Скандинавии не только Дания и Швеция
akiyko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 14.05.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Податкові зміни: експерти прогнозують девальвацію гривні...
R2 » П'ят 20 вер, 2019 20:31
5 388
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 вер, 2019 01:01
drpass
У ПриватБанку очікують, що наступного року вся...
R2 » Пон 16 вер, 2019 09:56
8 371
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 вер, 2019 18:43
Вкладчик1234
В Мінсоцполітики пояснили, чому на 2020 рік зменшили...
R2 » Сер 18 вер, 2019 15:55
2 83
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 вер, 2019 17:46
ygn

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.