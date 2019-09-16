Через те, що з 2020 року відкривається ринок працевлаштування з Німеччиною, ймовірно зросте рівень трудової міграції в Україні.
Дивися повний текст В 2020 році експерти очікують на нову хвилю трудової міграції.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 20:51
В 2020 році експерти очікують на нову хвилю трудової...
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Дивися повний текст В 2020 році експерти очікують на нову хвилю трудової міграції.
Додано: Нед 22 вер, 2019 20:51
Отправлял тещу в Германию,в гости,
Подъехало шесть автобусов,в одно и то же время... Все битком Щецин....
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