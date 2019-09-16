В 2020 році експерти очікують на нову хвилю трудової...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Перекази збільшилися через зміцнення гривні. Пересічно висилають валюти на суму близько 9000 грн, цього достатньо для життя родини десь у селі чи маленькому містечку, а решту привозять готівкою, коли закінчується контракт. Але якщо раніше 9000 грн це було 290 євро, то зараз 330! От вам і зростання на 13%.
Когда заробитчане таки столкунутся с реальностью, их ждет разочарование.
Однако все соискатели должны подтвердить свое профессиональное образование в Германии, а это может быть сложно и долго. "То есть если человек маляр, у него должен быть диплом маляра, если он штукатур, то диплом штукатура, если сантехник, то диплом сантехника", - подчеркивают для потенциальных рабочих. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/svit/germaniya-menyae ... 59432.html
Вместе с тем, немецкий язык претендента на работу должен быть на уровне, достаточном для ее выполнения.
Вы много встречали строителей с профессиональным образованием? А со знанием немецкого? Большинство заробитчан - люди без образования и без знания иностранных языков. Польский еще так-сяк понимают из-за близости к украинскому. Кто там куда поедет?
Gastarbaiter написав:Когда заробитчане таки столкунутся с реальностью, их ждет разочарование.
Однако все соискатели должны подтвердить свое профессиональное образование в Германии, а это может быть сложно и долго. "То есть если человек маляр, у него должен быть диплом маляра, если он штукатур, то диплом штукатура, если сантехник, то диплом сантехника", - подчеркивают для потенциальных рабочих. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/svit/germaniya-menyae ... 59432.html
Вместе с тем, немецкий язык претендента на работу должен быть на уровне, достаточном для ее выполнения.
Вы много встречали строителей с профессиональным образованием? А со знанием немецкого? Большинство заробитчан - люди без образования и без знания иностранных языков. Польский еще так-сяк понимают из-за близости к украинскому. Кто там куда поедет?
Немцы с радостью нанимают украинцев через польские фирмы на стройки Знакомый архитектор ведет 10 обьектов в германии на них работают украинци и беларусы
tedswing45 написав:Немцы с радостью нанимают украинцев через польские фирмы на стройки Знакомый архитектор ведет 10 обьектов в германии на них работают украинци и беларусы
Я не говорю, что украинцы не нужны или не работают. Я говорю, что новые правила трудоустройства не сильно изменят ситуацию и воспользоваться ими сможет лишь малая часть заробитчан. Остальные так и будут нелегалами или через польские фирмы в "командировки" ездить.