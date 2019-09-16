Через те, що з 2020 року відкривається ринок працевлаштування з Німеччиною, ймовірно зросте рівень трудової міграції в Україні.
Дивися повний текст В 2020 році експерти очікують на нову хвилю трудової міграції.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 вер, 2019 20:51
В 2020 році експерти очікують на нову хвилю трудової...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В 2020 році експерти очікують на нову хвилю трудової міграції.
Додано: Нед 22 вер, 2019 20:51
Отправлял тещу в Германию,в гости,
Подъехало шесть автобусов,в одно и то же время... Все битком Щецин....
Додано: Пон 23 вер, 2019 07:55
Перекази збільшилися через зміцнення гривні.
Пересічно висилають валюти на суму близько 9000 грн, цього достатньо для життя родини десь у селі чи маленькому містечку, а решту привозять готівкою, коли закінчується контракт.
Але якщо раніше 9000 грн це було 290 євро, то зараз 330! От вам і зростання на 13%.
Додано: Пон 23 вер, 2019 09:55
Re: В 2020 році експерти очікують на нову хвилю трудової...
Когда заробитчане таки столкунутся с реальностью, их ждет разочарование.
Вы много встречали строителей с профессиональным образованием? А со знанием немецкого?
Большинство заробитчан - люди без образования и без знания иностранных языков. Польский еще так-сяк понимают из-за близости к украинскому. Кто там куда поедет?
Додано: Пон 23 вер, 2019 10:45
Немцы с радостью нанимают украинцев через польские фирмы на стройки
Знакомый архитектор ведет 10 обьектов в германии на них работают украинци и беларусы
Додано: Пон 23 вер, 2019 11:37
Я не говорю, что украинцы не нужны или не работают. Я говорю, что новые правила трудоустройства не сильно изменят ситуацию и воспользоваться ими сможет лишь малая часть заробитчан. Остальные так и будут нелегалами или через польские фирмы в "командировки" ездить.
Додано: Пон 23 вер, 2019 13:08
Исходя из устойчивой тенденции статистика будет только ухудшаться, также неизбежно увеличится количество получивших ВНЖ.
Додано: Пон 23 вер, 2019 13:13
Re: В 2020 році експерти очікують на нову хвилю трудової...
Это нормально, Украинцы ездят на заработки в Польшу с девяностых, а массовым это начало становится с 2015 когда курс уехал в адЪ.
Немцы нашли выход, на границе Польша/Германия будут делать курсы немецкого для гастарбайтеров. Поверьте, для работы на заводе разговорный язык среднему рабочему ни к чему.
Что же до массовости - тут на утряску уйдет 2-3 года.
Я вообще за то чтобы Европейские и не только фирмы строили заводы-фабрики-предприятия у нас, и никуда не нужно было бы ездить.
Додано: Пон 23 вер, 2019 13:27
Re: В 2020 році експерти очікують на нову хвилю трудової...
|