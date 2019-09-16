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В 2020 році експерти очікують
на нову хвилю трудової...

В 2020 році експерти очікують на нову хвилю трудової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 20:51

В 2020 році експерти очікують на нову хвилю трудової...

Пропонуємо до обговорення:
Через те, що з 2020 року відкривається ринок працевлаштування з Німеччиною, ймовірно зросте рівень трудової міграції в Україні.

Дивися повний текст В 2020 році експерти очікують на нову хвилю трудової міграції.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 20:51

Отправлял тещу в Германию,в гости,
Подъехало шесть автобусов,в одно и то же время... Все битком Щецин....
saweliy722
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:01

В Скандинавии не только Дания и Швеция
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 07:55

Перекази збільшилися через зміцнення гривні.
Пересічно висилають валюти на суму близько 9000 грн, цього достатньо для життя родини десь у селі чи маленькому містечку, а решту привозять готівкою, коли закінчується контракт.
Але якщо раніше 9000 грн це було 290 євро, то зараз 330! От вам і зростання на 13%.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 09:55

Re: В 2020 році експерти очікують на нову хвилю трудової...

Когда заробитчане таки столкунутся с реальностью, их ждет разочарование.
Однако все соискатели должны подтвердить свое профессиональное образование в Германии, а это может быть сложно и долго. "То есть если человек маляр, у него должен быть диплом маляра, если он штукатур, то диплом штукатура, если сантехник, то диплом сантехника", - подчеркивают для потенциальных рабочих. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/svit/germaniya-menyae ... 59432.html

Вместе с тем, немецкий язык претендента на работу должен быть на уровне, достаточном для ее выполнения.

Вы много встречали строителей с профессиональным образованием? А со знанием немецкого?
Большинство заробитчан - люди без образования и без знания иностранных языков. Польский еще так-сяк понимают из-за близости к украинскому. Кто там куда поедет?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 10:45

  Gastarbaiter написав:Когда заробитчане таки столкунутся с реальностью, их ждет разочарование.
Однако все соискатели должны подтвердить свое профессиональное образование в Германии, а это может быть сложно и долго. "То есть если человек маляр, у него должен быть диплом маляра, если он штукатур, то диплом штукатура, если сантехник, то диплом сантехника", - подчеркивают для потенциальных рабочих. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/svit/germaniya-menyae ... 59432.html

Вместе с тем, немецкий язык претендента на работу должен быть на уровне, достаточном для ее выполнения.

Вы много встречали строителей с профессиональным образованием? А со знанием немецкого?
Большинство заробитчан - люди без образования и без знания иностранных языков. Польский еще так-сяк понимают из-за близости к украинскому. Кто там куда поедет?


Немцы с радостью нанимают украинцев через польские фирмы на стройки
Знакомый архитектор ведет 10 обьектов в германии на них работают украинци и беларусы
tedswing45
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 11:37

  tedswing45 написав:Немцы с радостью нанимают украинцев через польские фирмы на стройки
Знакомый архитектор ведет 10 обьектов в германии на них работают украинци и беларусы

Я не говорю, что украинцы не нужны или не работают. Я говорю, что новые правила трудоустройства не сильно изменят ситуацию и воспользоваться ими сможет лишь малая часть заробитчан. Остальные так и будут нелегалами или через польские фирмы в "командировки" ездить.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:08

Исходя из устойчивой тенденции статистика будет только ухудшаться, также неизбежно увеличится количество получивших ВНЖ.
cia
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:13

Re: В 2020 році експерти очікують на нову хвилю трудової...

  Gastarbaiter написав:Я не говорю, что украинцы не нужны или не работают. Я говорю, что новые правила трудоустройства не сильно изменят ситуацию и воспользоваться ими сможет лишь малая часть заробитчан.


Это нормально, Украинцы ездят на заработки в Польшу с девяностых, а массовым это начало становится с 2015 когда курс уехал в адЪ.

Немцы нашли выход, на границе Польша/Германия будут делать курсы немецкого для гастарбайтеров. Поверьте, для работы на заводе разговорный язык среднему рабочему ни к чему.

Что же до массовости - тут на утряску уйдет 2-3 года.

Я вообще за то чтобы Европейские и не только фирмы строили заводы-фабрики-предприятия у нас, и никуда не нужно было бы ездить.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 13:27

Re: В 2020 році експерти очікують на нову хвилю трудової...

  Gastarbaiter написав:Кто там куда поедет?


В Россию едут-и не мало...
Конрад Карлович
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