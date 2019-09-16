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В 2020 році експерти очікують на нову хвилю трудової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 вер, 2019 14:05
wild2006 написав:
Я вообще за то чтобы Европейские и не только фирмы строили заводы-фабрики-предприятия у нас, и никуда не нужно было бы ездить.
Были какие-то попытки. Но единственным преимуществом Украины была низкая з/п рабочих. Когда рабочие не захотели работать за 300 дол. в месяц, бизнес-модель дала сбой. Нет смысла завозить сырье и вывозить готовую продукцию в Европу, если придется платить рабочему на уровне Польши.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 14:09
Конрад Карлович написав: Gastarbaiter написав:
Кто там куда поедет?
В Россию едут-и не мало...
Через те, що з 2020 року відкривається ринок працевлаштування з Німеччиною, ймовірно, зросте рівень трудової міграції в Україні.
Поясните взаимосвязь трудовой миграции в Россию и упрощения миграционных правил в Германии.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 15:00
Gastarbaiter написав:
Поясните взаимосвязь трудовой миграции в Россию и упрощения миграционных правил в Германии.
Вопрос ставился о том, что языка не знают и т.д. и т.п. Поэтому кто не едет в Герамнию - едет в Россию...
“Поки що найбільшими ринками для працевлаштування українців є: Польща та, як не дивно, Росія”, — заявив він.
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