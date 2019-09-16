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В 2020 році експерти очікують
на нову хвилю трудової...

В 2020 році експерти очікують на нову хвилю трудової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:05

  wild2006 написав:Я вообще за то чтобы Европейские и не только фирмы строили заводы-фабрики-предприятия у нас, и никуда не нужно было бы ездить.

Были какие-то попытки. Но единственным преимуществом Украины была низкая з/п рабочих. Когда рабочие не захотели работать за 300 дол. в месяц, бизнес-модель дала сбой. Нет смысла завозить сырье и вывозить готовую продукцию в Европу, если придется платить рабочему на уровне Польши.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 14:09

  Конрад Карлович написав:
  Gastarbaiter написав:Кто там куда поедет?


В Россию едут-и не мало...

Через те, що з 2020 року відкривається ринок працевлаштування з Німеччиною, ймовірно, зросте рівень трудової міграції в Україні.

Поясните взаимосвязь трудовой миграции в Россию и упрощения миграционных правил в Германии.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 15:00

Re: В 2020 році експерти очікують на нову хвилю трудової...

  Gastarbaiter написав:Поясните взаимосвязь трудовой миграции в Россию и упрощения миграционных правил в Германии.

Вопрос ставился о том, что языка не знают и т.д. и т.п. Поэтому кто не едет в Герамнию - едет в Россию...
“Поки що найбільшими ринками для працевлаштування українців є: Польща та, як не дивно, Росія”, — заявив він.
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 06:32

Re: В 2020 році експерти очікують на нову хвилю трудової...

  Gastarbaiter написав:Нет смысла завозить сырье и вывозить готовую продукцию в Европу, если придется платить рабочему на уровне Польши.

Есть смысл - в Польше рабочих не хватает.
И чем больше бы строили в Украине тем меньше бы ехало в Польшу, тем большим был бы дефицит рабочих рук в Польше и тем выгоднее было бы строить заводы в Украине.
wild2006
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 07:14

  wild2006 написав:
  Gastarbaiter написав:Нет смысла завозить сырье и вывозить готовую продукцию в Европу, если придется платить рабочему на уровне Польши.

Есть смысл - в Польше рабочих не хватает.
И чем больше бы строили в Украине тем меньше бы ехало в Польшу, тем большим был бы дефицит рабочих рук в Польше и тем выгоднее было бы строить заводы в Украине.


Уже не раз разбирали эту тему. Расходы на логистику + малая ёмкость внутреннего рынка + "особенности национального бизнеса" делают размещение производства на территории Украины менее удобным, чем а той же Польше. Ну или в России, где с логистикой и прочим тоже вопросы, зато большой внутренний рынок
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 11:14

  wild2006 написав:
  Gastarbaiter написав:Нет смысла завозить сырье и вывозить готовую продукцию в Европу, если придется платить рабочему на уровне Польши.

Есть смысл - в Польше рабочих не хватает.
И чем больше бы строили в Украине тем меньше бы ехало в Польшу, тем большим был бы дефицит рабочих рук в Польше и тем выгоднее было бы строить заводы в Украине.

Рабочих из Украины в Польшу можно и привезти. Что, собственно, и происходит. Перевезти из Польши в Украину правоохранительные, разрешительные, налоговые органы невозможно.
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