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«Північний потік - 2» хочуть добудувати до кінця року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 22 вер, 2019 21:04
Пропонуємо до обговорення:
Шанси добудувати газопровід "Північний потік-2" до кінця 2019 року ще є - залишилося вже менше п'ятої частини, але все впирається в позицію влади Данії.
Дивися повний текст «Північний потік - 2» хочуть добудувати до кінця року
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Додано: Нед 22 вер, 2019 21:04
Чтож мы хотим.гадим по указке США и хотим ещё плюшек?
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lavidenko
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