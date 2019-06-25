RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
«Північний потік - 2» хочуть
добудувати до кінця року

«Північний потік - 2» хочуть добудувати до кінця року
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:04

«Північний потік - 2» хочуть добудувати до кінця року

Пропонуємо до обговорення:
Шанси добудувати газопровід "Північний потік-2" до кінця 2019 року ще є - залишилося вже менше п'ятої частини, але все впирається в позицію влади Данії.

Дивися повний текст «Північний потік - 2» хочуть добудувати до кінця року.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 90969
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:04

Чтож мы хотим.гадим по указке США и хотим ещё плюшек?
lavidenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 74
З нами з: 12.05.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Трудові мігранти у Польщі хочуть вищої зарплатні -...
R2 » Суб 21 вер, 2019 14:27
4 289
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 вер, 2019 08:30
wild2006
Скільки українських заробітчан хочуть залишитися у...
R2 » П'ят 20 вер, 2019 09:45
2 179
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 вер, 2019 15:35
ruvex
До кінця року в обіг введуть монети номіналом 5 гривень
R2 » Вів 25 чер, 2019 15:35
4 334
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 20 вер, 2019 10:28
pavilion_dv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.