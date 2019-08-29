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Чи може роботодавець самостійно
обирати банк для виплати...

Чи може роботодавець самостійно обирати банк для виплати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:36

Чи може роботодавець самостійно обирати банк для виплати...

Пропонуємо до обговорення:
Виплата заробітної плати працівникам здійснюється за місцем роботи.

Дивися повний текст Чи може роботодавець самостійно обирати банк для виплати зарплати: роз’яснення Держпраці.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2019 21:36

"работодатели не имеют законных оснований заставлять работников получать заработную плату в определенном банковском учреждении" - почему-то об этом как правило забывает самый большой работодатель в Украине...
Тракторист
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