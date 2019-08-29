Виплата заробітної плати працівникам здійснюється за місцем роботи.
Дивися повний текст Чи може роботодавець самостійно обирати банк для виплати зарплати: роз’яснення Держпраці.
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Додано: Нед 22 вер, 2019 21:36
Чи може роботодавець самостійно обирати банк для виплати...
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Дивися повний текст Чи може роботодавець самостійно обирати банк для виплати зарплати: роз’яснення Держпраці.
Додано: Нед 22 вер, 2019 21:36
"работодатели не имеют законных оснований заставлять работников получать заработную плату в определенном банковском учреждении" - почему-то об этом как правило забывает самый большой работодатель в Украине...
Додано: Пон 23 вер, 2019 13:42
Где 90% всех ЗП, выплачиваемых через банки идут через приват...
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