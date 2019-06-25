В Україні після значного зміцнення гривні до кінця року очікується девальвація в межах 27,5 гривень за долар.
Дивися повний текст Аналітик дав прогноз курсу долара до кінця року.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 06:33
Аналітик дав прогноз курсу долара до кінця року
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Дивися повний текст Аналітик дав прогноз курсу долара до кінця року.
Додано: Пон 23 вер, 2019 06:33
Курс гривни і долара міняються , а ціни на все (продукти,ліки,товари,бензин)стабільно ростуть і до
"лампочки"КУРС !!!!
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