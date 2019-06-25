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Аналітик дав прогноз курсу
долара до кінця року

Аналітик дав прогноз курсу долара до кінця року
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 06:33

Аналітик дав прогноз курсу долара до кінця року

Пропонуємо до обговорення:
В Україні після значного зміцнення гривні до кінця року очікується девальвація в межах 27,5 гривень за долар.

Дивися повний текст Аналітик дав прогноз курсу долара до кінця року.
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 06:33

Курс гривни і долара міняються , а ціни на все (продукти,ліки,товари,бензин)стабільно ростуть і до
"лампочки"КУРС !!!!
ihor_tsurpita
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