В Україні після значного зміцнення гривні до кінця року очікується девальвація в межах 27,5 гривень за долар.
Дивися повний текст Аналітик дав прогноз курсу долара до кінця року.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 вер, 2019 06:33
Аналітик дав прогноз курсу долара до кінця року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Аналітик дав прогноз курсу долара до кінця року.
Додано: Пон 23 вер, 2019 06:33
Курс гривни і долара міняються , а ціни на все (продукти,ліки,товари,бензин)стабільно ростуть і до
"лампочки"КУРС !!!!
Додано: Пон 23 вер, 2019 06:48
Какая точность прогноза
Додано: Пон 23 вер, 2019 11:12
а я думаю, что гривна просядет до конца года и очень даже прилично в след. году. Виной тому кризис, который и так уже начался с начала года, просто до нас как обычно еще не докатилось. А у нас кажись пик платежей по внешним долгам в след. году...
Додано: Пон 23 вер, 2019 11:47
Наш курс погоду показывает и не отражает реального положения дел в стране.
Додано: Пон 23 вер, 2019 12:19
Re: Аналітик дав прогноз курсу долара до кінця року
Пока идет выпуск ОГВЗ, весит в воздухе тема продажи земли и продажи гос предприятий гривня будет "укрепляться". Если тема продажи земли затухнет, курс пойдет вверх.
PS: На каких графиках этот АНАЛИТИК видит что будет делать наше правительство?
Зараз переглядають цей форум: poltava-astv і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|