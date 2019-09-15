Про переваги та недоліки.
Дивися повний текст Дмитро Сушко, В'ячеслав Бачило: РРО та зміни, що готують для ФОП.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 08:02
Дмитро Сушко, В'ячеслав Бачило: РРО та зміни, що готують...
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Дивися повний текст Дмитро Сушко, В'ячеслав Бачило: РРО та зміни, що готують для ФОП.
Додано: Пон 23 вер, 2019 08:03
Ну що, Зє!бєні? Ви зробили це разом!
Зє! Радійте! Пишайтеся!
Порох вам був "нєдостаточно отлічним"? "І хотєлось нє поймі чєво, то лі большой і чістой любві, то лі рєволюциі, то лі сєврюжини с хрєном..."
Їжте, не обляпайтеся!
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