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Дмитро Сушко, В'ячеслав Бачило:
РРО та зміни, що готують...

Дмитро Сушко, В'ячеслав Бачило: РРО та зміни, що готують...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 08:02

Дмитро Сушко, В'ячеслав Бачило: РРО та зміни, що готують...

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Про переваги та недоліки.

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Ну що, Зє!бєні? Ви зробили це разом!
Зє! Радійте! Пишайтеся!
Порох вам був "нєдостаточно отлічним"? "І хотєлось нє поймі чєво, то лі большой і чістой любві, то лі рєволюциі, то лі сєврюжини с хрєном..."
Їжте, не обляпайтеся!
andriyzhagun
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andriyzhagun, используйте огнетушитель для охлаждения пятой точки, мебель нынче дорогая...
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
RomanTik
 
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