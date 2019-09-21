Хоча співпраця з ним є певним індикатором стабільності в країні.
Дивися повний текст Бюджет України можна збалансувати без МВФ - депутат.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 09:48
Бюджет України можна збалансувати без МВФ - депутат
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бюджет України можна збалансувати без МВФ - депутат.
Додано: Пон 23 вер, 2019 09:48
Починаєтсья. Можна і без МВФ, можна тоді вже і вимоги по Привату не виконувати. Можна тоді буде і "компенсацію" Коломойському виплатити, адже він постраждалий. Бідолага вивів лише 5 мільярдів доларів, а не 10. Я все правильно кажу? Тепер я не порохобот?
Додано: Пон 23 вер, 2019 09:54
"почати займатися справами, а не фінансовими спекуляціями". Ненавиджу популіхм і тупорилість, а тут прям два в одному
Додано: Пон 23 вер, 2019 10:53
как точно вы описали эпоху "шоколадной" команды.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0
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