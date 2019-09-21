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Бюджет України можна
збалансувати без МВФ - депутат

Бюджет України можна збалансувати без МВФ - депутат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 09:48

Бюджет України можна збалансувати без МВФ - депутат

Пропонуємо до обговорення:
Хоча співпраця з ним є певним індикатором стабільності в країні.

Дивися повний текст Бюджет України можна збалансувати без МВФ - депутат.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 09:48

Починаєтсья. Можна і без МВФ, можна тоді вже і вимоги по Привату не виконувати. Можна тоді буде і "компенсацію" Коломойському виплатити, адже він постраждалий. Бідолага вивів лише 5 мільярдів доларів, а не 10. Я все правильно кажу? Тепер я не порохобот?
apyvovar
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 09:54

"почати займатися справами, а не фінансовими спекуляціями". Ненавиджу популіхм і тупорилість, а тут прям два в одному
apyvovar
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 11:39

Роман, а расскажите-ка нам что конкретно означает ""почати займатися справами, а не фінансовими спекуляціями"" ))))) Хочется послушать компетентное мнение )
Andrew Crow
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 вер, 2019 11:50

Попытка не пытка, попробовать можно, но ...... не верю!
сова
 
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