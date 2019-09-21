Хоча співпраця з ним є певним індикатором стабільності в країні.
Дивися повний текст Бюджет України можна збалансувати без МВФ - депутат.
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Додано: Пон 23 вер, 2019 09:48
Бюджет України можна збалансувати без МВФ - депутат
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Бюджет України можна збалансувати без МВФ - депутат.
Додано: Пон 23 вер, 2019 09:48
Починаєтсья. Можна і без МВФ, можна тоді вже і вимоги по Привату не виконувати. Можна тоді буде і "компенсацію" Коломойському виплатити, адже він постраждалий. Бідолага вивів лише 5 мільярдів доларів, а не 10. Я все правильно кажу? Тепер я не порохобот?
Додано: Пон 23 вер, 2019 09:54
"почати займатися справами, а не фінансовими спекуляціями". Ненавиджу популіхм і тупорилість, а тут прям два в одному
Додано: Пон 23 вер, 2019 11:39
Роман, а расскажите-ка нам что конкретно означает ""почати займатися справами, а не фінансовими спекуляціями"" ))))) Хочется послушать компетентное мнение )
Додано: Пон 23 вер, 2019 13:44
Правильно, пора віддавати кредити, а не набирати нові. Ітак уже 3тя частину бюджету йде на обслуговування боргів. І це проблема не тільки Ураїни. Ввесь світ винен МВФ, всесвітньому банку, ЄБРР і тд. І ці борги тільки з року в рік ростуть уже не одно десятиліття. Віддавати ніхто не збирається, бо на проценті хтось гарно заробляє. Всі борги тільки перекредитовуються.
Додано: Пон 23 вер, 2019 14:29
Лишнее свидетельство качества депутатского корпуса. Вопрос до смешного прост - найти дешевые кредиты без МВФ. Коммерческий кредит по таким ставкам получить не удается и не удастся, но, видимо, народный избранник знает о неких источниках (либо сам может одалживать суммы от 1+ долларов под 3-4% годовых)
Додано: Пон 23 вер, 2019 16:13
Волгарь, это напрямую не удаётся. А так по ОВГЗ отдавать в основном в гривне. В соседней теме пишут, что масса оленей их расхватывают и на 5 лет и считают это выгодной покупкой. Ну а там традиционная девальвация раза в три и в валюте нужно будет отдавать меньше, чем сейчас берётся.
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